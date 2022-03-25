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Шольц отверг "валютное" требование Путина

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 06:06
Шольц отверг валютное требование Путина
ФОТО: GETTY

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование России о том, чтобы ЕС и США платили за российский газ в рублях – поскольку большинство существующих соглашений о покупке газа требуют оплаты в евро или долларах США.

Источник: Politico

Прямая речь Шольца: "Везде существуют фиксированные контракты, включающие валюту, в которой осуществляются платежи... И речь идет в основном о евро или долларах... и это то, что имеет значение".

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Предыстория: 23 марта в РФ решили перевести оплаты за поставку российского газа на экспорт в "недружественные страны" на российские рубли. Президент России Владимир Путин поручил центробанку и правительству за неделю определить порядок сделок по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Темы: газПутинШольц
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