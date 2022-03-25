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Росіяни викрали в Херсоні депутата

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 березня 2022, 06:36
Росіяни викрали в Херсоні депутата
ФОТО: Sergey Khlan / FB

У Херсоні росіяни викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "ЄС" Дмитра Афанасьєва.

Джерело: депутат Херсонської облради Сергій Хлань у FB 

Дослівно: "У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "Європейська Солідарність" Дмитра Афанасьєва. Це відомий на весь світ спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з тхеквондо".

Деталі: Зазначається, що 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили: у лікарні діагностували численні гематоми та зламані ребра. Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові. Вони знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра. 23 березня у будинку повторно провели обшук та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись.

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Теми: Херсонська областьРосія
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