Росіяни викрали в Херсоні депутата

У Херсоні росіяни викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "ЄС" Дмитра Афанасьєва.

Джерело: депутат Херсонської облради Сергій Хлань у FB



Дослівно: "У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "Європейська Солідарність" Дмитра Афанасьєва. Це відомий на весь світ спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з тхеквондо".

Деталі: Зазначається, що 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили: у лікарні діагностували численні гематоми та зламані ребра. Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові. Вони знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра. 23 березня у будинку повторно провели обшук та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись.