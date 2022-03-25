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Россияне похитили в Херсоне депутата

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 06:36
Россияне похитили в Херсоне депутата
ФОТО: Sergey Khlan / FB

В Херсоне россияне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "ЕС" Дмитрия Афанасьева.

Источник: депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в FB 

Дословно: "В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по тхэквондо".

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Детали: Отмечается, что 22 марта после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа домой в семью прибыли с обыском российские военные. Они нашли удостоверение депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия. 23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться.

Темы: Херсонская областьРосcия
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