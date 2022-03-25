Луганщина: в Рубіжному і Сєвєродонецьку щонайменше 5 загиблих за добу

За добу на Луганщині загинули 5-ро людей, ще 8 поранен, протягом ночі російські військові руйнували будинки в Рубіжному, щонайменше двоє людей загинули.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Протягом ночі росіяни руйнували будинки в Рубіжному, є двоє загиблих.

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Жертв може бути більше, бо палає повсюди, і в деяких місцях, через нестихаючі обстріли, рятувальники почали розбирати завали пізніше.

Росіяни не припиняють спроб окупувати місто – йдуть на все, вбиваючи мирних громадян…

Сьогодні вночі, за попередніми даними, після розірвання снарядів полум’ям охопило три житлових будинки в центрі Рубіжного. Російська армія обстріли в цьому районі не припиняє".

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Деталі: За минулу добу в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені (у цих містах та в Лисичанську), врятовано 18 жителів області.

Пошкоджено 32 об’єкта – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

Гайдай наголосив, що області, як і країні, не вистачає пожежників на таку значну кількість одночасних займань.