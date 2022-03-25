Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: в Рубежном и Северодонецке не менее 5 погибших за сутки

Пятница, 25 марта 2022, 08:11

За сутки в Луганской области погибли 5 человек, еще 8 ранены, в течение ночи российские военные разрушали дома в Рубежном, по меньшей мере два человека погибли.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В течение ночи россияне разрушали дома в Рубежном, двое погибших.

Жертв может быть больше, потому что пылает повсюду, и в некоторых местах, из-за несмолкаемых обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже.

Россияне не прекращают попыток оккупировать город – идут на все, убивая мирных граждан…

Сегодня ночью, по предварительным данным, после разрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного. Российская армия обстрелов в этом районе не прекращает".

Детали: За минувшие сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены (в этих городах и Лисичанске), спасены 18 жителей области.

ВИДЕО ДНЯ

Повреждены 32 объекта – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

Гайдай подчеркнул, что области, как и стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины

Сводка штаба: Враг завез 2 тысячи военных с оккупированных территорий Грузии

Враг вводит в заблуждение отказом от замысла окружения Киева – штаб

Зеленский сказал, что думает об отводе войск России

Зеленский о переговорах: Не видим оснований для доверия. Единственная наша гарантия – это ВСУ

У Макрона после разговора с Путиным заявили, что эвакуация из Мариуполя невозможна

Все новости...
Последние новости
07:48
МИД Германии признал, что Берлин проигнорировал российскую энергетическую угрозу
07:48
Российские солдаты стали проситься домой – Генштаб
07:40
США предупредили американцев о поездках в Россию: могут задерживать
07:30
ООН: Почти 4 млн украинцев стали беженцами
07:09
Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины
06:39
Сводка штаба: Враг завез 2 тысячи военных с оккупированных территорий Грузии
06:21
Украина сформировала стратегические запасы еды на несколько лет – Шмигаль
06:05
СМИ: Британия подумывает предоставить Украине еще оружие, Джонсон просит более смертоносное
05:53
Раде предлагают запретить Московский патриархат в Украине
05:18
Потеря "Мрии": отстранили гендиректора "Антонова"
Все новости...