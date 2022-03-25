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Луганщина: в Рубежном и Северодонецке не менее 5 погибших за сутки

Пятница, 25 марта 2022, 07:11

За сутки в Луганской области погибли 5 человек, еще 8 ранены, в течение ночи российские военные разрушали дома в Рубежном, по меньшей мере два человека погибли.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В течение ночи россияне разрушали дома в Рубежном, двое погибших.

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Жертв может быть больше, потому что пылает повсюду, и в некоторых местах, из-за несмолкаемых обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже.

Россияне не прекращают попыток оккупировать город – идут на все, убивая мирных граждан…

Сегодня ночью, по предварительным данным, после разрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного. Российская армия обстрелов в этом районе не прекращает".

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Детали: За минувшие сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены (в этих городах и Лисичанске), спасены 18 жителей области.

Повреждены 32 объекта – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

Гайдай подчеркнул, что области, как и стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний.

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