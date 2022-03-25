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До Мелітополя приїхала гумдопомога, назад забере людей

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 07:38
До Мелітополя приїхала гумдопомога, назад забере людей
Колона автобусів у Мелітополі. Фото з Facebook Федорова

До міста Мелітополь прибула гуманітарна допомога, по дорозі назад автобуси зможуть евакуювати близько 350 людей.

Джерело: відеозвернення мера Мелітополя Івана Федорова у Facebook

Пряма мова Федорова: "Вчора о 19:00 не пустили гумконвой на в'їзді до Мелітополя. Машини ДСНС, автобуси, вантажівки – усі бачили стелу "Мелітополь", але російські військові вирішили не пускати колону. Пустили лише сьогодні вранці. Зараз гуманітарна колона перебуває на пожежній частині, на вулиці Героїв Сталінграда і розвантажує все необхідне для мелітопольців – продукти, ліки, засоби особистої гігієни тощо".

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Деталі: Федоров додав, що по дорозі назад автобуси вивозитимуть тих місцевих жителів, які хочуть евакуюватися до Запоріжжя. Зможуть забрати близько 350 людей.

Виїзд запланований орієнтовно на 8.30-9.00.

Мер зазначив, що, судячи з кількості повідомлень, які він отримує, евакуюватись хочуть дуже багато людей, але усіх забрати не зможуть.

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Проте Федоров очікує, що гуманітарна допомога та евакуація відбуватимуться на постійній основі.

Мелітополь зараз перебуває під контролем російських окупантів.

Теми: МелітопольвійнаМелітополь
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