До Мелітополя приїхала гумдопомога, назад забере людей

До міста Мелітополь прибула гуманітарна допомога, по дорозі назад автобуси зможуть евакуювати близько 350 людей.

Джерело: відеозвернення мера Мелітополя Івана Федорова у Facebook

Пряма мова Федорова: "Вчора о 19:00 не пустили гумконвой на в'їзді до Мелітополя. Машини ДСНС, автобуси, вантажівки – усі бачили стелу "Мелітополь", але російські військові вирішили не пускати колону. Пустили лише сьогодні вранці. Зараз гуманітарна колона перебуває на пожежній частині, на вулиці Героїв Сталінграда і розвантажує все необхідне для мелітопольців – продукти, ліки, засоби особистої гігієни тощо".

Реклама:

Деталі: Федоров додав, що по дорозі назад автобуси вивозитимуть тих місцевих жителів, які хочуть евакуюватися до Запоріжжя. Зможуть забрати близько 350 людей.

Виїзд запланований орієнтовно на 8.30-9.00.

Мер зазначив, що, судячи з кількості повідомлень, які він отримує, евакуюватись хочуть дуже багато людей, але усіх забрати не зможуть.

ВІДЕО ДНЯ

Проте Федоров очікує, що гуманітарна допомога та евакуація відбуватимуться на постійній основі.

Мелітополь зараз перебуває під контролем російських окупантів.