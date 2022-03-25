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В Мелитополь приехала гумпомощь, назад заберет людей

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 08:38
Колонна автобусов в Мелитополе. Фото с Facebook Федорова

В город Мелитополь прибыла гуманитарная помощь, на обратном пути автобусы смогут эвакуировать порядка 350 человек.

Источник: видеообращение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Facebook

Прямая речь Федорова: "Вчера в 19:00 не пустили гумконвой на въезде в Мелитополь. Машины ГСЧС, автобусы, грузовики – все видели стелу "Мелитополь", но российские военные решили не пускать колонну. Пустили только сегодня утром. Сейчас гуманитарная колона находится на пожарной части, на улице Героев Сталинграда и разгружает все необходимое для мелитопольцев – продукты, лекарства средства личной гигиены и пр".

Детали: Федоров добавил, что на обратном пути автобусы будут вывозить тех местных жителей, которые хотят эвакуироваться в Запорожье. Смогут забрать около 350 человек. Выезд запланирован ориентировочно на 8:30-9:00.

Мэр отметил, что, судя по количеству сообщений, которые он получает, эвакуироваться хотят очень много людей, но всех забрать не смогут.

Однако Федоров ожидает, что гуманитарная помощь и эвакуация будут проходить на постоянной основе.

Мелитополь сейчас находится под контролем российских оккупантов.  

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Темы: МелитопольвойнаМелитополь
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