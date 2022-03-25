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Окупанти влучили у нафтобазу під Києвом – ДСНС

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 березня 2022, 07:43
Окупанти влучили у нафтобазу під Києвом – ДСНС

24 березня близько 20:00 в Калинівці Фастівського району Київщини внаслідок обстрілу російських військ сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загорянням.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази.

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Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає.

Нагадаємо: 24 березня увечері у столиці закликали щільно зачинити вікна через пожежу в Київській області.

Теми: ДСНСКиївська областьпожежавійна
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