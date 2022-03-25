Російські війська забрали життя щонайменше 135 українських дітей

135 дітей станом на ранок 25 березня 2022 року загинули в Україні через збройну агресію Російської Федерації, ще 184 дитини отримали поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора України з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Найбільше постраждало дітей у таких областях :Київській – 64, Харківській – 44, Донецькій – 46, Чернігівській – 34, Миколаївський – 25, Запорізькій – 26, Житомирській – 15, Херсонській – 15, Сумській – 14 областях. У столиці Київ – 16.

Внаслілок запеклих боїв серед міста у Рубіжному Луганської області загинули двоє дітей.

24 березня через обстріл військовими РФ с. Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 та 13 років.

У с. Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків – 13, 14 та 15 років підірвалися на міні. Їх госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Один із них перебуває у реанімації у важкому стані.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Пошкоджень та руйнувань зазнали більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.