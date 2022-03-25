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Российские войска лишили жизни как минимум 135 украинских детей

Елена РощинаПятница, 25 марта 2022, 08:53

135 детей по состоянию на утро 25 марта 2022 года погибли в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации, еще 184 ребенка получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: Больше всего пострадало детей в таких областях: Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Николаевской – 25, Запорожской – 26, Житомирской – 15, Херсонской – 15, Сумской – 14. В столице Киев – 16.

В результате ожесточенных боев среди города в Рубежном Луганской области погибли двое детей.

24 марта из-за обстрела военными РФ с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.

В с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.

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Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 учреждений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Темы: детивойнаРосcия
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