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Прем’єр Нідерландів: швидкий вступ України в ЄС загрожує стабільності Західних Балкан

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 08:53

Прем’єр-міністр Нідерландів вважає, що швидке приєднання України до Євросоюзу створює ризики для стабільності Західних Балкан.

Нідерландського прем’єра цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи після завершення саміту лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, Марк Рютте розвіяв надії Києва на швидке приєднання до блоку.

"Вступ до ЄС – це процес. Прискореної процедури вступу не існує. Якби ми це зробили, ми перетворили б процес приєднання на політичний процес, а цього не повинно відбуватися", – сказав він.

Рютте занепокоєний, що надання Україні привілейованої ролі для вступу в ЄС викличе серйозне розчарування серед інших країн, які хочуть приєднатися до блоку і вже довгий час перебувають в цьому процесі.

"Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може бути під загрозою, тому що є країни, які також хочуть (приєднання): Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливе питання", – сказав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

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Нідерланди, за словами Зеленського, проблемна держава. Уряд Марка Рютте гальмує через те, що не знає, як до підтримки України поставляться виборці. Але Київ вважає, що зможе змінити позицію нідерландського уряду.

Детальніше – у статті "Європейської правди" Від Литви до Угорщини: хто в Європі підтримує, а хто блокує швидкий вступ України до ЄС

Теми: НідерландиУкраїнавійнаЄС
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