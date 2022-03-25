Прем’єр Нідерландів: швидкий вступ України в ЄС загрожує стабільності Західних Балкан

Прем’єр-міністр Нідерландів вважає, що швидке приєднання України до Євросоюзу створює ризики для стабільності Західних Балкан.

Нідерландського прем’єра цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи після завершення саміту лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, Марк Рютте розвіяв надії Києва на швидке приєднання до блоку.

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"Вступ до ЄС – це процес. Прискореної процедури вступу не існує. Якби ми це зробили, ми перетворили б процес приєднання на політичний процес, а цього не повинно відбуватися", – сказав він.

Рютте занепокоєний, що надання Україні привілейованої ролі для вступу в ЄС викличе серйозне розчарування серед інших країн, які хочуть приєднатися до блоку і вже довгий час перебувають в цьому процесі.

"Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може бути під загрозою, тому що є країни, які також хочуть (приєднання): Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливе питання", – сказав він.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Нідерланди, за словами Зеленського, проблемна держава. Уряд Марка Рютте гальмує через те, що не знає, як до підтримки України поставляться виборці. Але Київ вважає, що зможе змінити позицію нідерландського уряду.

Детальніше – у статті "Європейської правди" Від Литви до Угорщини: хто в Європі підтримує, а хто блокує швидкий вступ України до ЄС