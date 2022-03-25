Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Нідерландів: швидкий вступ України в ЄС загрожує стабільності Західних Балкан

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 07:53

Прем’єр-міністр Нідерландів вважає, що швидке приєднання України до Євросоюзу створює ризики для стабільності Західних Балкан.

Нідерландського прем’єра цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи після завершення саміту лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, Марк Рютте розвіяв надії Києва на швидке приєднання до блоку.

Реклама:

"Вступ до ЄС – це процес. Прискореної процедури вступу не існує. Якби ми це зробили, ми перетворили б процес приєднання на політичний процес, а цього не повинно відбуватися", – сказав він.

Рютте занепокоєний, що надання Україні привілейованої ролі для вступу в ЄС викличе серйозне розчарування серед інших країн, які хочуть приєднатися до блоку і вже довгий час перебувають в цьому процесі.

"Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може бути під загрозою, тому що є країни, які також хочуть (приєднання): Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливе питання", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Нідерланди, за словами Зеленського, проблемна держава. Уряд Марка Рютте гальмує через те, що не знає, як до підтримки України поставляться виборці. Але Київ вважає, що зможе змінити позицію нідерландського уряду.

Детальніше – у статті "Європейської правди" Від Литви до Угорщини: хто в Європі підтримує, а хто блокує швидкий вступ України до ЄС

Теми: НідерландиУкраїнавійнаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Нідерланди
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16  
Останні новини
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: