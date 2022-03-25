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Премьер Нидерландов: быстрое вступление Украины в ЕС угрожает стабильности Западных Балкан

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 08:53

 

Премьер-министр Нидерландов считает, что быстрое присоединение Украины к Евросоюзу создает риски для стабильности Западных Балкан.

Нидерландского премьера цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Говоря после завершения саммита лидеров ЕС в ночь на пятницу, Марк Рютте развеял надежды Киева на быстрое присоединение к блоку.

"Вступление в ЕС – это процесс. Ускоренной процедуры вступления не существует. Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс присоединения в политический процесс, а этого не должно происходить", – сказал он.

Рютте обеспокоен, что предоставление Украине привилегированной роли для вступления в ЕС вызовет серьезное разочарование среди других стран, желающих присоединиться к блоку и уже долгое время находящихся в этом процессе.

"Риск такого ускорения состоит в том, что стабильность на Западных Балканах может быть под угрозой, потому что есть страны, которые тоже хотят (присоединения): Северная Македония, Албания. Это очень чувствительный вопрос", – сказал он.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебавшихся по этому вопросу.

Нидерланды, по словам Зеленского, являются проблемным государством. Правительство Марка Рютте тормозит, потому что не знает, как к поддержке Украины отнесутся избиратели. Но Киев считает, что сможет сменить позицию нидерландского правительства.

Детальнее – в статье "Европейской правды": От Литвы до Венгрии: кто в Европе поддерживает, а кто блокирует скорейшее вступление Украины в ЕС

Темы: НидерландыУкраинавойнаЕС
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