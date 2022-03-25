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Під Києвом знищений опорний пункт росіян: десятки вбитих, інші повтікали

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 березня 2022, 08:13
Під Києвом знищений опорний пункт росіян: десятки вбитих, інші повтікали
фото ілюстративне

Збройні сили звільнили Лук’янівку під Києвом, знищили опорний пункт росіян, вбили 40 загарбників, інших шукають.

Джерело: командир ДФТГ "Свобода" у Києві Петро Кузик в ефірі телемарафону

Пряма мова Кузика: "Деякі успіхи є навколо Києва. Ворог відтиснутий далі. По лівому берегу учора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук’янівка. Його повністю звільнили.

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Це був такий опорний пункт окупантів. Там було декілька сотень солдатів, танки та техніка. Техніку спалено, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей.

На жаль, знищено лише сорок окупантів , це те, що підтверджено, решті вдалося повтікати, частина у ліси сховалася. Їх зараз шукають наші військові та намагаються знищити там, де знайдуть".

Деталі: Він також розповів, що Україна збільшила кількість танків, бронемашин, ніж було до війни – захоплюються як трофеї в боях або ремонтують пошкоджені.

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Теми: Київська областьвійнаРосія
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