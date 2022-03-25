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Під Києвом знищений опорний пункт росіян: десятки вбитих, інші повтікали

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 березня 2022, 09:13
фото ілюстративне

Збройні сили звільнили Лук’янівку під Києвом, знищили опорний пункт росіян, вбили 40 загарбників, інших шукають.

Джерело: командир ДФТГ "Свобода" у Києві Петро Кузик в ефірі телемарафону

Пряма мова Кузика: "Деякі успіхи є навколо Києва. Ворог відтиснутий далі. По лівому берегу учора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук’янівка. Його повністю звільнили.

Це був такий опорний пункт окупантів. Там було декілька сотень солдатів, танки та техніка. Техніку спалено, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей.

На жаль, знищено лише сорок окупантів , це те, що підтверджено, решті вдалося повтікати, частина у ліси сховалася. Їх зараз шукають наші військові та намагаються знищити там, де знайдуть".

Деталі: Він також розповів, що Україна збільшила кількість танків, бронемашин, ніж було до війни – захоплюються як трофеї в боях або ремонтують пошкоджені.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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