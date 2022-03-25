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Под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: десятки убитых, другие сбежали

Роман ПетренкоПятница, 25 марта 2022, 09:13
фото иллюстративное

Вооруженные силы освободили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, других ищут.

Источник: командир ДФТГ "Свобода" в Киеве Петр Кузык в эфире телемарафона

Прямая речь Кузика: "Некоторые успехи вокруг Киева. Враг оттеснен дальше. По левому берегу вчера в районе Барышевки было успешное наступление на населенные пункты, например, Лукьяновка. Его полностью освободили.

Это был такой опорный пункт оккупантов. Там было несколько сот солдат, танки и техника. Техника сожжена, подбиты танки, некоторую технику взяли в качестве трофея.

К сожалению, уничтожено только сорок оккупантов, это то, что подтверждено, остальным удалось убежать, часть в леса спряталась. Их сейчас ищут наши военные и пытаются уничтожить там, где найдут".

Детали: Он также рассказал, что Украина увеличила количество танков, бронемашин, чем у нее было до войны – захватываются как трофеи в боях или ремонтируются поврежденные.

Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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