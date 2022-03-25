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Розвідка Британії розповіла про успіхи українських військ на схід від Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 09:05

Українські війська зуміли знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва.

Про це йдеться у щоденному публічному зведенні висновків розвідки, яке публікує Міноборони Британії.

"Українські контратаки та відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва", - сказано у повідомленні.

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Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська на північний захід від Києва до аеродрому Гостомель, відзначається у зведенні.

На півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їхнє просування уповільнюється через проблеми з логістикою та опором України, вказує британська розвідка.

Напередодні міноборони Британії заявило, що успішні контратаки українських військових здатні завадити перегрупуванню російських військ і відновленню ними наступу на Київ.

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Теми: КиїввійнарозвідкаВелика Британія
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