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Разведка Британии рассказала об успехах украинских войск к востоку от Киева

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 09:05

Украинские войска сумели снова занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

Об этом говорится в ежедневном публичном своде выводов разведки, публикуемого Минобороны Британии.

"Украинские контратаки и отступление российских войск на чрезмерно растянутых линиях поставок позволили Украине снова занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева", - говорится в сообщении.

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Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска к северо-западу от Киева к аэродрому Гостомеля, отмечается в сводке.

На юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивлением Украины, указывает британская разведка.

Накануне минобороны Британии заявило, что успешные контратаки украинских военных способны помешать перегруппировке российских войск и возобновлению наступления на Киев.

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Темы: КиеввойнаразведкаВеликобритания
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