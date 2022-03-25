Разведка Британии рассказала об успехах украинских войск к востоку от Киева
Украинские войска сумели снова занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева.
Об этом говорится в ежедневном публичном своде выводов разведки, публикуемого Минобороны Британии.
"Украинские контратаки и отступление российских войск на чрезмерно растянутых линиях поставок позволили Украине снова занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева", - говорится в сообщении.
Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска к северо-западу от Киева к аэродрому Гостомеля, отмечается в сводке.
На юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивлением Украины, указывает британская разведка.
Накануне минобороны Британии заявило, что успешные контратаки украинских военных способны помешать перегруппировке российских войск и возобновлению наступления на Киев.