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Росіяни завдали 55 ударів по Харківщині за добу – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 10:07
На фото – наслідки ворожого обстрілу Харкова 16 березня. Фото ДСНС

Російські окупанти за минулу добу нанесли 55 ударів по Харківській області, також зафіксована підвищена активність "Градів" та "Ураганів", є постраждалі.

Джерело: голова Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу від російськийх окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" – біля 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова.

Від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня, є постраждалі".

Деталі: Синєгубов підкреслив, що Харків та Харківщина тримають оборону, по деяких напрямках ЗСУ йдуть в контрнаступ.

Зокрема, захисники знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, та збили 2 ворожі літаки.

Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять в обороні Харкова, збили ракету.

Водночас Синєгубов зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко, якого викрали з власного будинку 21 березня, досі перебуває у полоні росіян.    

Передісторія:

  • 24 березня Синєгубов повідомив, що уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу "Калібр", випущеними із кораблів у Чорному морі. 
  • Він також додав, що за добу 24 березня було 44 обстріли з артилерії, танків, мінометів тощо і 140 разів Харківщину обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. 

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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