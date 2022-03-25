Росіяни завдали 55 ударів по Харківщині за добу – ОВА

Російські окупанти за минулу добу нанесли 55 ударів по Харківській області, також зафіксована підвищена активність "Градів" та "Ураганів", є постраждалі.

Джерело: голова Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу від російськийх окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" – біля 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова.

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Деталі: Синєгубов підкреслив, що Харків та Харківщина тримають оборону, по деяких напрямках ЗСУ йдуть в контрнаступ.



Зокрема, захисники знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, та збили 2 ворожі літаки.



Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять в обороні Харкова, збили ракету.



Водночас Синєгубов зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко, якого викрали з власного будинку 21 березня, досі перебуває у полоні росіян.

Передісторія:

24 березня Синєгубов повідомив, що уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу "Калібр", випущеними із кораблів у Чорному морі.

Він також додав, що за добу 24 березня було 44 обстріли з артилерії, танків, мінометів тощо і 140 разів Харківщину обстрілювали з реактивних систем залпового вогню.