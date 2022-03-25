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Россияне нанесли 55 ударов по Харьковщине за сутки – ОВА

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 09:07
Россияне нанесли 55 ударов по Харьковщине за сутки – ОВА
На фото – последствия вражеских обстрелов Харькова 16 марта. Фото ГСЧС

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 55 ударов по Харьковской области, также зафиксирована повышенная активность "Градов" и "Ураганов", есть пострадавшие.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки от российских оккупантов было 55 ударов, зафиксировали повышенную активность "Градов", "Урагана" – около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из РСЗО терминал аэропорта Харькова.

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От оккупантов пострадали Дергачи: гражданская инфраструктура, коммуникации, больница, есть пострадавшие".

Детали: Синегубов подчеркнул, что Харьков и Харьковщина держат оборону, по некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление.

В частности, защитники уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, которая действовала в направлении Харькова, и сбили 2 вражеских самолета.

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Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне Харькова, сбили ракету.

В то же время Синегубов отметил, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Глава Циркуновской ОТО Николай Сикаленко, похищенный из собственного дома 21 марта, до сих пор находится в плену россиян.

Предыстория:

  • 24 марта Синегубов сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами типа "Калибр", выпущенными с кораблей в Черном море.
  • Он также добавил, что за сутки 24 марта было 44 обстрела из артиллерии, танков, минометов и т.д. и 140 раз Харьковщину обстреливали из реактивных систем залпового огня.

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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