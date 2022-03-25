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Шредер вважає війну в Україні наслідком "політичної невдачі"

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 10:11

Колишній канцлер Німеччини і давній друг президента Росії Владіміра Путіна Герхард Шредер засудив напад РФ на Україну, але звинуватив в ескалації конфлікту політичний провал Заходу.

Свою позицію політик озвучив на конфренції в Туреччині в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N-TV.

На думку колишнього канцлера Герхарда Шредера, до війни в Україні призвела політична невдача.

Він зазначив, що після падіння Берлінської стіни та припинення біполярності між Радянським Союзом і США "ми не створили архітектуру безпеки, яка б відображала цю змінену ситуацію. І війна в Україні є одним із наслідків цієї політичної невдачі".

Шредера вважають давньою довіреною особою президента Росії Владіміра Путіна. Він, серед іншого, є головою наглядової ради російської державної енергетичної компанії "Роснефть". Президента Росії у своїй промові Шредер не згадав. 

Шредер також зазначив, що за останні роки як Росією, так і західними країнами було допущено багато помилок. Однак, на думку Шредера, інтереси безпеки Росії не виправдовують використання військових засобів. 

Шредер також сказав, що кожен повинен зробити все, що в його силах, щоб закінчити цю страшну війну. Він назвав позитивним той факт, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає посередником. "Ми сподіваємося, що ця місія буде успішною", - заявив політик.

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Шредер назвав санкції Заходу зрозумілою реакцією, але, за його словам, вони не повинні призвести до розриву політичних, економічних та соціальних зв’язків між Європою та Росією.

На думку Шредера, це основа миру та безпеки на континенті, тому він надалі робитиме свій внесок для підтримки цих зв’язків.

Нагадаємо, Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".

Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.

Теми: війнаРосіяНімеччинаЄвропа
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