Шредер считает войну в Украине следствием "политической неудачи"

Бывший канцлер Германии и давний друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер осудил нападение РФ на Украину, но обвинил в эскалации конфликта политический провал Запада.

Свою позицию политик озвучил на конференции в Турции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N-TV.

По мнению бывшего канцлера Герхарда Шредера, к войне в Украине привела политическая неудача.

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Он отметил, что после падения Берлинской стены и прекращения биполярности между Советским Союзом и США "мы ​​не создали архитектуру безопасности, которая отражала бы эту измененную ситуацию. И война в Украине является одним из последствий этой политической неудачи".

Шредера считают давним доверенным лицом президента России Владимира Путина. Он, среди прочего, является главой наблюдательного совета российской государственной энергетической компании "Роснефть". Президента России в своей речи Шредер не упомянул.

Шредер также отметил, что за последние годы как Россией, так и западными странами было допущено множество ошибок. Однако, по мнению Шредера, интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств.

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Шредер также сказал, что каждый должен сделать все, что в его силах, чтобы окончить эту страшную войну. Он назвал положительным тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает посредником. "Мы надеемся, что эта миссия будет успешной", – заявил политик.

Шредер назвал санкции Запада понятной реакцией, но, по его словам, они не должны привести к разрыву политических, экономических и социальных связей между Европой и Россией.

По мнению Шредера, это основа мира и безопасности на континенте, поэтому он будет в дальнейшем вносить свой вклад в поддержание этих связей.

Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".

Вместе с тем, Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине – по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.