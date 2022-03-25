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У ВСУ уже больше танков, чем было в начале войны: захватили более сотни российских

Роман ПетренкоПятница, 25 марта 2022, 10:39

Вооруженные силы имеют больше танков, чем у них было в начале войны благодаря тому, что захватили их у российской армии.

Источник: Forbes, Oryx

Детали: Отмечается, что после вторжения РФ 24 февраля Украина потеряла не менее 74 танков — уничтоженных или захваченных.

Вместе с тем ВСУ захватили не менее 117 российских танков, согласно данным аналитиков из открытых источников, которые тщательно изучают фотографии и видео в соцсетях.

Тем временем, сообщает издание, россияне захватили не менее 37 украинских танков — этого недостаточно, чтобы компенсировать потерю "примерно 274 танка, которые, как считается, были потеряны".

Портал Oryx проанализировал потери каждой российской техники и обнародуют доказательства. По их подсчетам, Россия в войне потеряла – 1794 единиц техники, из них уничтожено: 877, повреждено 34, брошено 228, захвачено 655.

Танков, за данными сайта, РФ потеряла 280, из которых 118 захватили ВСУ.

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По данным Генштаба, россияне потеряли уже 530 танков.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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