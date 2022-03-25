Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За місяць війни Росія втратила вбитими понад 16 тисяч солдат - дані МОУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 11:17

За місяць повномасштабної війни російські окупанти вже втратили близько 16 тисяч 100 військовослужбовців.

Джерело: дані Міноборони

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 16100 осіб,
  • танків ‒ 561 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
  • артилерійських систем– 291 од,
  • РСЗВ - 90 од,
  • засоби ППО - 49 од,
  • літаків – 115 од,
  • гелікоптерів – 125 од,
  • автомобільної техніки - 1089 од,
  • кораблі /катери - 5 од,
  • цистерн з ПММ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
  • спеціальна техніка - 18.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У звільнений Ірпінь ще не можна повертатися, ворог продовжує обстріли - мер

Україна запускає інформкампанію з бойкотування товарів із РФ і Білорусі за кордоном

Українська делегація розповіла деталі бажаного договору про гарантії безпеки

фотоАбрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело

Переговори України та Росії у Стамбулі: інтенсивні консультації з декількох питань 

У Берліні давали Україні "кілька годин" після вторгнення РФ, тому не допомагали – посол

Усі новини...
війна
Добровольцям тероборони підвищили пенсійні гарантії
Окупанти атакували з "Градів" поліклініку в Харкові, де видавали гуманітарку – 4 загиблих
Херсонщина: у Новотроїцькому люди на мітингу скандують "Україна понад усе!"
Останні новини
15:38
На тлі переговорів України та РФ зросли світові акції
15:35
МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя
15:22
У НАТО назвали дати нової зустрічі Північноатлантичної ради за участі України
15:19
Подоляк: Договір про гарантії безпеки має пройти референдум
15:16
Мединський каже, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди
15:09
Україна пропонує, щоб питання Донбасу Зеленський і Путін обговорили особисто
15:07
У звільнений Ірпінь ще не можна повертатися, ворог продовжує обстріли - мер
15:02
Мережа спорттоварів Decathlon заявила про призупинення діяльності в РФ
15:01
фотоУ Харкові ворог пошкодив пожежну частину ХІХ століття
15:00
Україна пропонує вирішувати питання Криму упродовж 15 років
Усі новини...