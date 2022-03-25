За місяць війни Росія втратила вбитими понад 16 тисяч солдат - дані МОУ
П'ятниця, 25 березня 2022, 11:17
За місяць повномасштабної війни російські окупанти вже втратили близько 16 тисяч 100 військовослужбовців.
Джерело: дані Міноборони
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 16100 осіб,
- танків ‒ 561 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
- артилерійських систем– 291 од,
- РСЗВ - 90 од,
- засоби ППО - 49 од,
- літаків – 115 од,
- гелікоптерів – 125 од,
- автомобільної техніки - 1089 од,
- кораблі /катери - 5 од,
- цистерн з ПММ - 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
- спеціальна техніка - 18.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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