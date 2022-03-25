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За месяц войны Россия потеряла убитыми более 16 тысяч солдат - данные МОУ

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 10:17
За месяц войны Россия потеряла убитыми более 16 тысяч солдат - данные МОУ

За месяц полномасштабной войны российские оккупанты уже потеряли около 16 тысяч 100 военнослужащих.

Источник: данные Минобороны

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 16100 человек,
  • танков ‒ 561 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
  • артиллерийских систем – 291 ед,
  • РСЗО - 90 ед,
  • средства ПВО - 49 ед,
  • самолетов – 115 ед,
  • вертолетов – 125 ед,
  • автомобильной техники - 1089 ед,
  • корабли /катера - 5 ед,
  • цистерн с ГСМ – 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
  • специальная техника – 18.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcия
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