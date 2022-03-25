За месяц войны Россия потеряла убитыми более 16 тысяч солдат - данные МОУ

За месяц полномасштабной войны российские оккупанты уже потеряли около 16 тысяч 100 военнослужащих.

Источник: данные Минобороны

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16100 человек,

танков ‒ 561 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,

артиллерийских систем – 291 ед,

РСЗО - 90 ед,

средства ПВО - 49 ед,

самолетов – 115 ед,

вертолетов – 125 ед,

автомобильной техники - 1089 ед,

корабли /катера - 5 ед,

цистерн с ГСМ – 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,

специальная техника – 18.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.