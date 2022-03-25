За месяц войны Россия потеряла убитыми более 16 тысяч солдат - данные МОУ
Пятница, 25 марта 2022, 10:17
За месяц полномасштабной войны российские оккупанты уже потеряли около 16 тысяч 100 военнослужащих.
Источник: данные Минобороны
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 16100 человек,
- танков ‒ 561 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
- артиллерийских систем – 291 ед,
- РСЗО - 90 ед,
- средства ПВО - 49 ед,
- самолетов – 115 ед,
- вертолетов – 125 ед,
- автомобильной техники - 1089 ед,
- корабли /катера - 5 ед,
- цистерн с ГСМ – 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
- специальная техника – 18.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.