"Полювання на українських відьом": ФСБ заявила про викриття чергового "шпигуна"

Російська ФСБ заявила про затримання чоловіка, який нібито "був агентом Служби безпеки України та шпигував за українськими журналістами та політологами в Росії".

Джерело: російське видання РБК з посиланням на повідомлення ФСБ РФ

Деталі: Вказано, що прізвище чоловіка звуть Рудась і в нього подвійне громадянство України та Польщі. У ФСБ вважають, що він діяв під оперативним псевдонімом "Малиш".

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За версією ФСБ, у 2019 році Рудась приїхав до Московського регіону і "вступив до одного з провідних російських вишів на факультет "Політології", щоб, як заявляють у відомстві, "розширити можливості ведення розвідки".

Як заявили в російській спецслужбі, Рудась "за завданням СБУ збирав і передавав дані про українських політологів та журналістів, які працювали в Росії і були "противниками чинного київського режиму".

"Чоловіка затримали в Москві при спробі отримання даних про військових, які беруть участь у спецоперації в Україні (так російська пропаганда називає війну в Україні – ред.)", - заявили у ФСБ РФ.

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Вранці 25 березня ФСБ також повідомила про затримання мешканця Хабаровська. У російській спецслужбі заявили, що "чоловік анонімно через інтернет запропонував українській спецслужбі надати за гроші відомості, "які могли бути використані на шкоду безпеці Російської Федерації, зокрема для здійснення диверсійних акцій".

Нагадаємо: ФСБ РФ час від часу повідомляє про затримання міфічних "українських шпигунів". Ця практика широко використовується ще з 2014 року, коли РФ розв'язала гібридну військову агресію проти України. Цю версію російські спецслужби використовують у тому числі для переслідування інакодумців та створення пропагандистської картинки проти українського народу.