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"Полювання на українських відьом": ФСБ заявила про викриття чергового "шпигуна"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 12:32
ілюстративне фото

Російська ФСБ заявила про затримання чоловіка, який нібито "був агентом Служби безпеки України та шпигував за українськими журналістами та політологами в Росії".

Джерело: російське видання РБК з посиланням на повідомлення ФСБ РФ

Деталі: Вказано, що прізвище чоловіка звуть Рудась і в нього подвійне громадянство України та Польщі. У ФСБ вважають, що він діяв під оперативним псевдонімом "Малиш".

За версією ФСБ, у 2019 році Рудась приїхав до Московського регіону і "вступив до одного з провідних російських вишів на факультет "Політології", щоб, як заявляють у відомстві, "розширити можливості ведення розвідки".

Як заявили в російській спецслужбі, Рудась "за завданням СБУ збирав і передавав дані про українських політологів та журналістів, які працювали в Росії і були "противниками чинного київського режиму".

"Чоловіка затримали в Москві при спробі отримання даних про військових, які беруть участь у спецоперації в Україні (так російська пропаганда називає війну в Україні – ред.)", - заявили у ФСБ РФ.

Вранці 25 березня ФСБ також повідомила про затримання мешканця Хабаровська. У російській спецслужбі заявили, що "чоловік анонімно через інтернет запропонував українській спецслужбі надати за гроші відомості, "які могли бути використані на шкоду безпеці Російської Федерації, зокрема для здійснення диверсійних акцій".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: ФСБ РФ час від часу повідомляє про затримання міфічних "українських шпигунів". Ця практика широко використовується ще з 2014 року, коли РФ розв'язала гібридну військову агресію проти України. Цю версію російські спецслужби використовують у тому числі для переслідування інакодумців та створення пропагандистської картинки проти українського народу.

Теми: Росіявійнашпигунство
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