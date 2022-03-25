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"Охота на украинских ведьм": ФСБ заявила о разоблачении очередного "шпиона"

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 12:32
иллюстративное фото

Российская ФСБ заявила о задержании мужчины, который якобы "был агентом Службы безопасности Украины и шпионил за украинскими журналистами и политологами в России".

Источник: российское издание РБК со ссылкой на сообщение ФСБ РФ

Детали: Указано, что мужчину зовут Рудась А.В., у него двойное гражданство Украины и Польши. В ФСБ полагают, что он действовал под оперативным псевдонимом "Малыш".

По версии ФСБ, в 2019 году Рудась приехал в Московский регион и "поступил в один из ведущих российских вузов на факультет "Политологии", чтобы, как заявляют в ведомстве, "расширить возможности ведения разведки".

Как заявили в российской спецслужбе, Рудась "по заданию СБУ собирал и передавал данных об украинских политологах и журналистах, которые работали в России и были "противниками действующего киевского режима".

"Мужчину задержали в Москве при попытке получения данных о военных, которые участвуют в спецоперации на Украине (так российская пропаганда называет войну в Украине –ред.)", - заявили в ФСБ РФ.

Утром 25 марта ФСБ также сообщила о задержании жителя Хабаровска. В российской спецслужбе заявили, что "мужчина анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе предоставить за деньги сведения, "которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций".

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Напомним: ФСБ РФ время от времени сообщает о задержании мифических "украинских шпионов". Эта практика широко используется еще с 2014 года, когда РФ развязала гибридную военную агрессию против Украины. Эту версию российские спецслужбы используют в том числе для преследования инакомыслящих и создания пропагандистской картинки против украинского народа.

Темы: Росcиявойнашпионаж
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