У військових РФ почались проблеми з фінансуванням – українська розвідка 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що у російському бюджеті не передбачено коштів на подальші виплати військовим за участь у війні проти України

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткові кошти в бюджеті знайти неможливо".

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Деталі: За даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий – наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.

Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських приватних військових кампаній (ПВК).

Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій".