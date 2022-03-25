Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У військових РФ почались проблеми з фінансуванням – українська розвідка 

Олена РощінаП'ятниця, 25 березня 2022, 12:43

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що у російському бюджеті не передбачено коштів на подальші виплати військовим за участь у війні проти України

Джерело: ГУР Міноборони 

Дослівно: "Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткові кошти в бюджеті знайти неможливо".

Деталі: За даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий – наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.

Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських приватних військових кампаній (ПВК).

Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій".

Теми: Росіявійнагрошірозвідка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти в Херсоні викрали священника ПЦУ

Окупанти вночі завдали 3 ракетних удари по Хмельниччині

Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України

Парламент Канади проголосував за безвіз для України

Зведення штабу: Ворог завіз 2 тисячі військових з окупованих територій Грузії

Ворог вводить в оману відмовою від задуму оточення Києва – штаб

Усі новини...
Росія
Байден прибув до польського міста поблизу кордону з Україною
Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики
Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба
Останні новини
12:39
Арахамія зберіг договір про капітуляцію, який росіяни привезли на перемовини
12:33
"РУСАЛ" Дерипаски плачеться про ризики падіння показників через санкції
12:27
Окупанти в Херсоні викрали священника ПЦУ
12:24
Колишній топ-військовий НАТО не вірить в мир у Європі, доки Путін лишається при владі
12:12
ЄС готовий створити прискорені торгові маршрути для України
11:52
аудіо Дружина окупанта-мародера просить привезти з України ноутбук і костюм – перехоплені розмови
11:49
фотоУП знайшла віллу Кадирова в Дубаї
11:38
відеоЗатримали киянина, який із 20-ма посіпаками з автоматами обеззброїв патрульних
11:14
фото, відеоДжамала та Ед Ширан на концерті у Бірмінгемі зібрали $16 мільйонів для українців
11:10
фотоОкупанти спеціально бомблять будівлю з червоним хрестом у Маріуполі – "Азов"
Усі новини...