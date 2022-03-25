У военных РФ начались проблемы с финансированием – украинская разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в российском бюджете не предусмотрены средства на дальнейшие выплаты военным за участие в войне против Украины.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч возникли трудности с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительные средства в бюджете найти невозможно".

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Детали: По данным ГУР, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль – лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских частных военных кампаний (ЧВК).

Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии".