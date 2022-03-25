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Дуда про погрози РФ: у нас велика країна, є де ховати нападників

П'ятниця, 25 березня 2022, 12:54

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози Росії і заявив, що Польща – мирна країна, але у разі нападу буде захищатися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP info.

Коли Дуду запитали про "погрози Росії проти Польщі" він сказав: "У Польщі є приказка: "не лякай, не лякай… (бо сам в штани накладеш (ред.) - nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz". Ми нація, яка хоче жити в мирі. Ми нація, яка ні на кого не нападала, особливо за останнє століття. Ми завжди хотіли жити в мирі, якщо хтось нападав, то нападали на нас".

Він запевнив, що Польща "надалі хоче жити в мирі".

"Ми вирвалися з-за залізної завіси, повернули повний суверенітет, незалежність, економічну свободу, щоб жити відносно комфортно, розвиватися, багатіти, досліджувати світ і бути громадянами світу. І ми хочемо, щоб так продовжувалося. Це наше прагнення – як суспільства і нації. Ми неагресивні і не хочемо ні на кого нападати", - сказав Дуда.

При цьому він наголосив: "Але ми повинні готуватися до цього, що хтось на нас нападе. Якщо хтось хоче напасти на нас, чи то з півночі, чи зі сходу, чи з будь-якого іншого боку, він повинен враховувати, що ми будемо твердо стояти на захисті своєї батьківщини".

"Запевняю вас, що вона досить велика, щоб було де ховати нападників", - додав президент Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Заява Дуди стала відповіддю на погрози в ефірі пропагандистських каналів РФ, за якими у разі участі Польщі у миротворчій місії в Україні можна очікувати ядерної атаки і "Варшава зникне за 30 секунд".

Теми: ДудаПольща
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