Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дуда про погрози РФ: у нас велика країна, є де ховати нападників

П'ятниця, 25 березня 2022, 11:54

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози Росії і заявив, що Польща – мирна країна, але у разі нападу буде захищатися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP info.

Коли Дуду запитали про "погрози Росії проти Польщі" він сказав: "У Польщі є приказка: "не лякай, не лякай… (бо сам в штани накладеш (ред.) - nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz". Ми нація, яка хоче жити в мирі. Ми нація, яка ні на кого не нападала, особливо за останнє століття. Ми завжди хотіли жити в мирі, якщо хтось нападав, то нападали на нас".

Реклама:

Він запевнив, що Польща "надалі хоче жити в мирі".

"Ми вирвалися з-за залізної завіси, повернули повний суверенітет, незалежність, економічну свободу, щоб жити відносно комфортно, розвиватися, багатіти, досліджувати світ і бути громадянами світу. І ми хочемо, щоб так продовжувалося. Це наше прагнення – як суспільства і нації. Ми неагресивні і не хочемо ні на кого нападати", - сказав Дуда.

При цьому він наголосив: "Але ми повинні готуватися до цього, що хтось на нас нападе. Якщо хтось хоче напасти на нас, чи то з півночі, чи зі сходу, чи з будь-якого іншого боку, він повинен враховувати, що ми будемо твердо стояти на захисті своєї батьківщини".

ВІДЕО ДНЯ

"Запевняю вас, що вона досить велика, щоб було де ховати нападників", - додав президент Польщі.

Заява Дуди стала відповіддю на погрози в ефірі пропагандистських каналів РФ, за якими у разі участі Польщі у миротворчій місії в Україні можна очікувати ядерної атаки і "Варшава зникне за 30 секунд".

Теми: ДудаПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Дуда
Дуда пояснив, чому небезпечно погоджуватись на окупацію Криму Росією
Лукашенко раптом захотів покращення відносин з Польщею, Дуда відповів
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
Останні новини
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: