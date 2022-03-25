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Дуда об угрозах РФ: у нас большая страна, есть где хоронить агрессоров

Пятница, 25 марта 2022, 11:54

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы России и заявил, что Польша – мирная страна, но в случае нападения будет защищаться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP info.

Когда Дуду спросили об "угрозах России против Польши", он сказал: "В Польше есть поговорка: "не пугай, не пугай… (потому что сам в штаны наложишь (ред.) - nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz), которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире. Если кто-то нападал, то нападали на нас".

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Он заверил, что Польша "хочет жить в мире".

"Мы вырвались из-за железного занавеса, вернули полный суверенитет, независимость, экономическую свободу, чтобы жить относительно комфортно, развиваться, богатеть, исследовать мир и быть гражданами мира. И мы хотим, чтобы так продолжалось. Это наше стремление – как общества и нации. Мы неагрессивны и не хотим ни на кого нападать", - сказал Дуда.

При этом он подчеркнул: "Но мы должны готовиться к тому, что кто-то на нас нападет. Если кто-то хочет напасть на нас, будь то с севера, или с востока, или с любой другой стороны, он должен учитывать, что мы будем твердо стоять на защите своей родины".

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"Уверяю вас, что она достаточно велика, чтобы было где хоронить агрессоров", - добавил президент Польши.

Заявление Дуды стало ответом на угрозы в эфире пропагандистских каналов РФ, по которым в случае участия Польши в миротворческой миссии в Украине можно ожидать ядерной атаки и "Варшава исчезнет через 30 секунд".

Темы: ДудаПольша
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