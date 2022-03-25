Російські олігархи масово розпродають свої літаки

Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлено на продаж.

Джерело: співрозмовники УП в авіаційній сфері

Деталі: Інформацію про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщено на сайті оператора борту та ресурсах з продажу літаків. Борт 2017 року коштує близько 60 мільйонів доларів.

Реклама:

Також на тому ж сайті можна побачити інформацію про продаж літака GULFSTREAM G650 Шефлера

Та BOEING 737-700 Терегулова.

Інші бізнесмени продають свої літаки непублічно.

ВІДЕО ДНЯ

Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа

Gulfstream G650 Свєтакова

Bombardier Global 6000 Едуарда Бермана.