Російські олігархи масово розпродають свої літаки
П'ятниця, 25 березня 2022, 12:49
Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлено на продаж.
Джерело: співрозмовники УП в авіаційній сфері
Деталі: Інформацію про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщено на сайті оператора борту та ресурсах з продажу літаків. Борт 2017 року коштує близько 60 мільйонів доларів.
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Також на тому ж сайті можна побачити інформацію про продаж літака GULFSTREAM G650 Шефлера
Та BOEING 737-700 Терегулова.
Інші бізнесмени продають свої літаки непублічно.
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Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа
Gulfstream G650 Свєтакова
Bombardier Global 6000 Едуарда Бермана.