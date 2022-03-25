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Російські олігархи масово розпродають свої літаки

Михайло ТкачП'ятниця, 25 березня 2022, 12:49
Російські олігархи масово розпродають свої літаки

Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова,  Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлено на продаж. 

Джерело: співрозмовники УП в авіаційній сфері 

Деталі: Інформацію про продаж GULFSTREAM  G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщено на сайті оператора борту та ресурсах з продажу літаків. Борт 2017 року коштує близько 60 мільйонів доларів. 

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Також на тому ж сайті можна побачити інформацію про продаж літака GULFSTREAM  G650 Шефлера 

 
 
 
 

Та BOEING 737-700 Терегулова. 

 
 
 
 

Інші бізнесмени продають свої літаки непублічно. 

ВІДЕО ДНЯ

Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа 

 

Gulfstream G650 Свєтакова 

 

Bombardier Global 6000 Едуарда Бермана. 

 

Теми: РосіясанкціїПутінвійна
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