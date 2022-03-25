Российские олигархи массово распродают свои самолеты

Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.

Источник: собеседники УП в авиационной сфере

Детали: Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте операторе борта и ресурсах по продаже самолетов. Борт 2017 стоит около 60 миллионов долларов.

Также на том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета GULFSTREAM G650 Шефлера

BOEING 737-700 Терегулова.

Остальные бизнесмены продают свои самолеты непублично.

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Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа

Gulfstream G650 Светакова

Bombardier Global 6000 Эдуард Берман.