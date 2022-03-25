Российские олигархи массово распродают свои самолеты
Пятница, 25 марта 2022, 12:49
Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.
Источник: собеседники УП в авиационной сфере
Детали: Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте операторе борта и ресурсах по продаже самолетов. Борт 2017 стоит около 60 миллионов долларов.
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Также на том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета GULFSTREAM G650 Шефлера
BOEING 737-700 Терегулова.
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Остальные бизнесмены продают свои самолеты непублично.
Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа
Gulfstream G650 Светакова
Bombardier Global 6000 Эдуард Берман.