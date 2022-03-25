Херсонщина: подав у відставку і зник голова селища Нижні Сірогози

Зник голова окупованого російськими військами смт Нижні Сірогози Генічеського району Херсонської області Дмитро Такаджи, перед тим він заявив про свою відставку.

Джерело: Нижньосірогозька селищна рада і Facebook Дмитра Такаджи

Дослівно: "Інформуємо, що на території громади встановлені військові блокпости бойових формувань РФ. Де селищний голова Такаджи Д.А. і що з ним – не відомо. Доступу до службових кабінетів селищної ради не маємо, так як приміщення під контролем військових".

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Деталі: Напередодні у Facebook Дмитра Такаджи з’явилося повідомлення про відставку:

"Сьогодні складний день у моєму житті, так як я вимушений констатувати той факт, що у зв’язку з обставинами, які склалися, а саме, неможливістю працювати та здійснювати свої повноваження як представника українського органу місцевого самоврядування сьогодні, 24 березня, мною прийнято рішення піти у відставку".

Сільрада ж повідомляє, що посадові особи селищної ради, старости та керівники селищних комунальних закладів продовжують працювати, аби забезпечувати життєдіяльність Нижньосірогозької громади як представники українського органу місцевого самоврядування, "доки ситуація дозволятиме".

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Всі об’єкти критичної інфраструктури в селищі та сільських населених пунктах функціонують, забезпечено стале енерго- та водопостачання.

Медзаклади надають медичну допомогу.

У школах триває навчальний процес у дистанційному режимі.

Соціальні працівники здійснюють супровід малозахищених верств населення, моніторять та аналізують ситуацію по кожному нужденному.

Працює центр координації волонтерської допомоги.

З початку воєнних дій на території України, гуманітарна допомога ззовні до Сірогозщини не надходила. Вся благодійна допомога надана місцевими сількосптоваровиробниками, приватними підприємцями та просто добрими людьми. Вона розподіляється між вразливими верстами населення селища та селам кожного старостату.

Продукти у торгових мережах поки є, але ситуація з медикаментами гірша.

"Замовлення зроблено та сподіваємось, що найближчим часом, нарешті буде відкрито гуманітарний коридор для Херсонщини і ми отримаємо необхідні ліки", – сказано в повідомленні.