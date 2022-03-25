Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: подал в отставку и исчез глава поселка Нижние Серогозы

Елена РощинаПятница, 25 марта 2022, 13:02
Херсонщина: подал в отставку и исчез глава поселка Нижние Серогозы
Дмитрмй Такаджи, фото из его Facebook

Пропал глава оккупированного российскими войсками пгт Нижние Серогозы Генического района Херсонской области Дмитрий Такаджи, перед тем он заявил о своей отставке.

Источник: Нижнесерогозский поселковый совет и Facebook Дмитрия Такаджи

Дословно: "Информируем, что на территории общины установлены военные блокпосты боевых формирований РФ. Где поселковый голова Такаджи Д.А. и что с ним – неизвестно. Доступа к служебным кабинетам поселкового совета нет, так как помещения под контролем военных".

Реклама:

Детали: Накануне в Facebook Дмитрия Такаджи появилось сообщение об отставке:

"Сегодня сложный день в моей жизни, так как я вынужден констатировать тот факт, что в связи со сложившимися обстоятельствами, а именно, невозможностью работать и осуществлять свои полномочия как представителя украинского органа местного самоуправления сегодня, 24 марта, мною принято решение уйти в отставку".

Сельсовет же сообщает, что должностные лица поселкового совета, старосты и руководители поселковых коммунальных учреждений продолжают работать, чтобы обеспечивать жизнедеятельность Нижнесерогозской общины как представители украинского органа местного самоуправления, пока "ситуация будет позволять".

ВИДЕО ДНЯ

Все объекты критической инфраструктуры в поселке и сельских населенных пунктах функционируют, обеспечено устойчивое энерго- и водоснабжение.

Медучреждения оказывают медицинскую помощь.

В школах идет учебный процесс в дистанционном режиме.

Социальные работники осуществляют сопровождение малозащищенных слоев населения, мониторят и анализируют ситуацию по каждому нуждающемуся.

Работает центр координации волонтерской помощи.

С начала военных действий на территории Украины гуманитарная помощь извне в Нижние Серогозы не поступала. Вся благотворительная помощь предоставлена ​​местными сельхозтоваропроизводителями, частными предпринимателями и просто хорошими людьми. Она распределяется между уязвимыми слоями населения и селами каждого старостата.

Продукты в торговых сетях пока есть, но ситуация с медикаментами хуже.

"Заказ сделан и надеемся, что в ближайшее время, наконец, будет открыт гуманитарный коридор для Херсонской области и мы получим необходимые лекарства", – говорится в сообщении.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: