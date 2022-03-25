Херсонщина: подал в отставку и исчез глава поселка Нижние Серогозы

Пропал глава оккупированного российскими войсками пгт Нижние Серогозы Генического района Херсонской области Дмитрий Такаджи, перед тем он заявил о своей отставке.

Источник: Нижнесерогозский поселковый совет и Facebook Дмитрия Такаджи

Дословно: "Информируем, что на территории общины установлены военные блокпосты боевых формирований РФ. Где поселковый голова Такаджи Д.А. и что с ним – неизвестно. Доступа к служебным кабинетам поселкового совета нет, так как помещения под контролем военных".

Детали: Накануне в Facebook Дмитрия Такаджи появилось сообщение об отставке:

"Сегодня сложный день в моей жизни, так как я вынужден констатировать тот факт, что в связи со сложившимися обстоятельствами, а именно, невозможностью работать и осуществлять свои полномочия как представителя украинского органа местного самоуправления сегодня, 24 марта, мною принято решение уйти в отставку".

Сельсовет же сообщает, что должностные лица поселкового совета, старосты и руководители поселковых коммунальных учреждений продолжают работать, чтобы обеспечивать жизнедеятельность Нижнесерогозской общины как представители украинского органа местного самоуправления, пока "ситуация будет позволять".

Все объекты критической инфраструктуры в поселке и сельских населенных пунктах функционируют, обеспечено устойчивое энерго- и водоснабжение.

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Медучреждения оказывают медицинскую помощь.

В школах идет учебный процесс в дистанционном режиме.

Социальные работники осуществляют сопровождение малозащищенных слоев населения, мониторят и анализируют ситуацию по каждому нуждающемуся.

Работает центр координации волонтерской помощи.

С начала военных действий на территории Украины гуманитарная помощь извне в Нижние Серогозы не поступала. Вся благотворительная помощь предоставлена ​​местными сельхозтоваропроизводителями, частными предпринимателями и просто хорошими людьми. Она распределяется между уязвимыми слоями населения и селами каждого старостата.

Продукты в торговых сетях пока есть, но ситуация с медикаментами хуже.

"Заказ сделан и надеемся, что в ближайшее время, наконец, будет открыт гуманитарный коридор для Херсонской области и мы получим необходимые лекарства", – говорится в сообщении.