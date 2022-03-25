На FB-сторінці Славутицької міськради повідомили про роботу снайперів у місті
П'ятниця, 25 березня 2022, 14:02
На сторінці Славутицької міськради з'явилося повідомлення про те, що в місті працюють снайпери.
Джерело: сторінка міськради в Facebook
Дослівно: "Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайтери (правопис збережено -ред). Максимальний репост!".
Деталі: Хто розміщував цей пост – не зрозуміло. Раніше повідомлялося, що ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції.
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