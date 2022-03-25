На FB-странице горсовета Славутича сообщили о работе снайперов в городе

На странице Славутического горсовета появилось сообщение о том, что в городе работают снайперы.

Источник: страница горсовета в Facebook

Дословно: "Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайтеры (правописание сохранено -ред). Максимальный репост!"

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Детали: Кто размещал этот пост – непонятно. Ранее сообщалось, что враг вплотную приблизился к Славутичу. Город в изоляции.