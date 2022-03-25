На FB-странице горсовета Славутича сообщили о работе снайперов в городе
Пятница, 25 марта 2022, 14:02
На странице Славутического горсовета появилось сообщение о том, что в городе работают снайперы.
Источник: страница горсовета в Facebook
Дословно: "Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайтеры (правописание сохранено -ред). Максимальный репост!"
Детали: Кто размещал этот пост – непонятно. Ранее сообщалось, что враг вплотную приблизился к Славутичу. Город в изоляции.
ВИДЕО ДНЯ