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Італійський суд звільнив затриманого за запитом РФ українського режисера

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 13:20

Суд у Неаполі звільнив українського режисера Євгена Лавренчука, незаконно затриманого в Неаполі в грудні 2021 року за запитом Росії про його екстрадицію.

Про це повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, пише "Європейська правда".

За даними Денісової, суд визнав звинувачення проти Лавренчука з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування - політичними.

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"Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол. 

За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - написала Денісова у Facebook.

Лавренчука було затримано в Неаполі, через який він транзитом летів з Тель-Авіва до Львова. З 17 грудня він перебував в італійському СІЗО у зв'язку із запитом РФ про його екстрадицію. За заявою РФ Лавренчук, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито скоїв фінансові правопорушення.

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Євген Лавренчук - український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.

Як відомо, лише у грудні 2021 року італійський суд остаточно виправдав нацгвардійця Марківа, який понад 3 роки і 4 місяці провів за ґратами у Італії за фальсифікованими російською пропагандою звинуваченнями. 

Теми: Італія
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