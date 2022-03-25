Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Итальянский суд освободил задержанного по запросу РФ украинского режиссера

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 13:20

Суд в Неаполе освободил украинского режиссера Евгения Лавренчука, незаконно задержанного в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России о его экстрадиции.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, пишет "Европейская правда".

По данным Денисовой, суд признал обвинения против Лавренчука со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими.

Реклама:

По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", - написала Денисова в Facebook.

Лавренчук был задержан в Неаполе, через который он транзитом летел из Тель-Авива во Львов. С 17 декабря он находился в итальянском СИЗО в связи с запросом РФ о его экстрадиции. По заявлению РФ Лавренчук, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил финансовые правонарушения.

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, только в декабре 2021 года итальянский суд окончательно оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, который более 3 лет и 4 месяцев провел за решеткой в ​​Италии по фальсифицированным российской пропагандой обвинениям.

Темы: Италия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: