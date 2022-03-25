Итальянский суд освободил задержанного по запросу РФ украинского режиссера

Суд в Неаполе освободил украинского режиссера Евгения Лавренчука, незаконно задержанного в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России о его экстрадиции.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, пишет "Европейская правда".

По данным Денисовой, суд признал обвинения против Лавренчука со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими.

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По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", - написала Денисова в Facebook.

Лавренчук был задержан в Неаполе, через который он транзитом летел из Тель-Авива во Львов. С 17 декабря он находился в итальянском СИЗО в связи с запросом РФ о его экстрадиции. По заявлению РФ Лавренчук, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил финансовые правонарушения.

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета.

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Как известно, только в декабре 2021 года итальянский суд окончательно оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, который более 3 лет и 4 месяцев провел за решеткой в ​​Италии по фальсифицированным российской пропагандой обвинениям.