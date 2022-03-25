Від початку повномасштабної війни СБУ затримала більше 350 учасників ДРГ

З початку війни Служба безпеки України затримала понад 350 учасників ДРГ і ліквідувала міжнародні канали вербування найманців до війська окупантів.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Зокрема повідомляється, що вже ліквідовано більше 20 ДРГ, а понад 350 їх учасників – затримано.

Реклама:

Серед нещодавніх результатів СБУ називаються:

▪️ у Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української Територіальної оборони;

ВІДЕО ДНЯ

▪️ викрито більше 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області;

▪️ затримано учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів;

▪️ у Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану "федералізацію" регіону.

Також із початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України.

Окремий напрям роботи Служби безпеки під час війни – підготовка пропозицій щодо запровадження санкцій на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

Зокрема, за цей період СБУ направило до РНБО матеріали стосовно членів радбезу РФ, ради федерації федеральних зборів та депутатів державної думи РФ.

За інформаційно-підривну діяльність блоковано 89 Youtube-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам. Заблоковано тисячі акаунтів у соцмережах, через які ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ.

Дослівно: "За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності і покарання всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави і вбивства мирних громадян".

Додатково: 25 березня 2022 року виповнюється 30 років з дня заснування СБУ. У п'ятницю пресцентр СБУ оприлюднив першу з часу повномасштабного вторгнення заяву голови СБУ Івана Баканова. За його словами, немає такої сфери, де СБУ наразі не була б задіяною – від безпосередніх бойових дій до гуманітарної допомоги.