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С начала полномасштабной войны СБУ задержала более 350 участников ДРГ

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 13:26

С начала войны Служба безопасности Украины задержала более 350 участников ДРГ и ликвидировала международные каналы вербовки наемников в армию оккупантов.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: В частности, сообщается, что уже ликвидировано более 20 ДРГ, а более 350 их участников – задержаны.

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Среди недавних результатов СБУ называются:

▪️ в Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ. Для маскировки подрывной деятельности враги пытались выдавать себя за подразделение украинской Территориальной обороны;

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▪️ разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области;

▪️ задержаны участники агентурных сетей РФ, которые собирали разведданные о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратах украинских военных подразделений;

▪️ в Запорожье нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона.

Также с начала полномасштабной агрессии РФ ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

Отдельное направление работы Службы безопасности во время войны – подготовка предложений по введению санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, за этот период СБУ направило в СНБО материалы по членам Совбеза РФ, совету федерации федерального собрания и депутатам государственной думы РФ.

За информационно-подрывную деятельность блокированы 89 Youtube-каналов, принадлежавших российским медиа и кремлевским пропагандистам. Заблокированы тысячи аккаунтов в соцсетях, через которые вражеские интернет-агенты распространяли дезинформацию или передавали данные о дислокации и перемещении украинских войск.

Дословно: "По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности и наказанию всех лиц, причастных к агрессии против нашего государства и убийству мирных граждан".

Дополнительно: 25 марта 2022 года исполняется 30 лет со дня основания СБУ. В пятницу пресс-центр СБУ обнародовал первое со времени полномасштабного вторжения заявление главы СБУ Ивана Баканова. По его словам, нет такой сферы, где СБУ сейчас не была бы задействована – от непосредственных боевых действий до гуманитарной помощи.

Темы: СБУвойна
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