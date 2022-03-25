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Путін хотів би змінити підручники історії в Японії

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 березня 2022, 14:34

Президент країни-окупанта Володимир Путін знову провів лекцію з історії, на якій розповів про погані підручники в Японії та фільми у США, про "русофобію" на Заході та згадав про Гітлера.

Джерело: Путін на зустрічі з лауреатами президентських премій у галузі культури, якого цитують росЗМІ

Деталі: Путін заявив, що обурений "перекручуванням Голлівудом та японськими підручниками" фактів про Другу світову війну.

Він також сподівається, що через культуру "правда про Росію" проб'є собі дорогу у світі.

У своєму виступі президент РФ порівняв "атаку на російську культуру" на Заході про те, що відбувалося в гітлерівській Німеччині.

Пряма мова Путіна: "На Заході процвітає так звана "культура скасування", остракізм та замовчування фактів, які не вкладаються в їхні шаблони.

Російська культура завжди звернена до людини, її твори вчать думати та брати близько до серця.

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На Заході забороняються російські письменники та книги, але в нашій країні уявити такого неможливо — ми не маємо місця етнічної нетерпимості".

Нагадаємо: Російська Федерація заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору щодо південних Курильських островів.

Теми: ПутінпропагандаРосіявійна
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