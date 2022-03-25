Путин хотел бы поменять учебники истории в Японии

Президент страны-оккупанта Владимир Путин снова провел лекцию по истории, на которой рассказал о плохих учебниках в Японии и фильмах в США, о "русофобии" на Западе и вспомнил о Гитлере.

Источник: Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры, которого цитируют росСМИ

Детали: Путин заявил, что возмущен "искажением Голливудом и японскими учебниками" фактов о Второй мировой войне.

Он также надеется, что через культуру "правда о России" пробьет себе дорогу в мире.

Президент РФ сравнил "атаку на русскую культуру" на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.

Прямая речь Путина: "На Западе процветает так называемая "культура отмены", остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны.

Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу.

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На Западе запрещаются русские писатели и книги, но в нашей стране представить такого невозможно — у нас нет места этнической нетерпимости".

Напомним: Российская Федерация заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору относительно южных Курильских островов.