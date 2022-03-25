Байден прибув до польського міста поблизу кордону з Україною

Літак президента США Джо Байдена приземлився в аеропорту поруч з польським Жешувом.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Це перший візит Байдена до Польщі на посаді президента США, він триватиме два дні.

Реклама:

У Жешуві Байден має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та американськими військовими 82-ї повітряно-десантної дивізії, які там базуються, і після цього летить до Варшави.

26 березня відбудуться переговори з Дудою, після чого планується публічний виступ Байдена з промовою щодо України.

Особистому приїзду Байдена до Польщі надають великої символічної ваги, з огляду на те, що це його перший візит до країни на посаді президента у час, коли в сусідній Україні йде війна.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, також планується зустріч Байдена з українцями, що залишили свої домівки через війну.