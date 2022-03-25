Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 15:32
Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины
ФОТО: GETTY

Самолет президента США Джо Байден приземлился в аэропорту рядом с польским Жешувом.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Это первый визит Байдена в Польшу в должности президента США, он продлится два дня.

Реклама:

В Жешуве Байден должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии, которые там базируются, и после этого летит в Варшаву.

26 марта состоится его встреча с Дудой в президентском дворце, после чего планируется публичное выступление Байдена с речью по Украине.

Личному приезду Байдена в Польшу придают большой символический вес, учитывая близость Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, также планируется встреча Байдена с украинцами, покинувшими свои дома из-за войны.

Темы: БайденУкраинаРосcияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: