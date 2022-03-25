Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины
Пятница, 25 марта 2022, 15:32
Самолет президента США Джо Байден приземлился в аэропорту рядом с польским Жешувом.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Это первый визит Байдена в Польшу в должности президента США, он продлится два дня.
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В Жешуве Байден должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии, которые там базируются, и после этого летит в Варшаву.
26 марта состоится его встреча с Дудой в президентском дворце, после чего планируется публичное выступление Байдена с речью по Украине.
Личному приезду Байдена в Польшу придают большой символический вес, учитывая близость Украины.
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Как сообщалось, также планируется встреча Байдена с украинцами, покинувшими свои дома из-за войны.