Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины

Самолет президента США Джо Байден приземлился в аэропорту рядом с польским Жешувом.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Это первый визит Байдена в Польшу в должности президента США, он продлится два дня.

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В Жешуве Байден должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии, которые там базируются, и после этого летит в Варшаву.

26 марта состоится его встреча с Дудой в президентском дворце, после чего планируется публичное выступление Байдена с речью по Украине.

Личному приезду Байдена в Польшу придают большой символический вес, учитывая близость Украины.

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Как сообщалось, также планируется встреча Байдена с украинцами, покинувшими свои дома из-за войны.