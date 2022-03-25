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Президент Болгарії закликав терміново закупити винищувачі

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 16:49

Президент Болгарії Румен Радев закликав уряд країни до термінових дій щодо отримання або оренди винищувачів.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Радєв сказав, що порушив це питання перед президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО, попросивши про швидку доставку винищувачів F-16, які купила Болгарія, або, як альтернатива, про придбання уживаних F-16 у лізинг.

Президент пояснив, що аналогічні переговори велися з Італією, Нідерландами та Німеччиною. Радєв каже, що є можливість придбати європейські винищувачі у лізинг.

"Італія готова обговорити це питання і президент Франції Макрон відкритий. Прем'єр-міністр Кирило Петков зустрінеться з канцлером Німеччини Шольцем. Ми домовилися про це поговорити. Ми маємо знайти рішення", — сказав Радев.

Болгарія нині розраховує на винищувачі МіГ-29, але ресурс деяких із них спливає наприкінці року. Капітальний ремонт у Росії нині неможливий, тому вестимуться переговори з Польщею.

"Багато країн Східної Європи покладаються на російські засоби захисту повітряного простору. Вочевидь, Росія відсіюється як варіант обслуговування літаків, ресурси яких закінчуються. На зустрічі з президентом Польщі наступного тижня ми обговоримо можливості польської промисловості та ВПС, але це буде тимчасове рішення, і нам потрібне стійке рішення", - сказав Радєв.

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Нагадаємо, Греція підписала угоди про покупку трьох фрегатів ВМС Belharra і шести додаткових винищувачів Rafale у Франції.

Теми: Болгарія
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