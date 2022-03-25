Президент Болгарии призвал срочно закупить истребители

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство страны к срочным действиям по получению или аренде истребителей.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Радев сказал, что поднял этот вопрос перед президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО, попросив о скорой доставке истребителей F-16, купленных Болгарией, или, как альтернатива, о приобретении подержанных F-16 в лизинг.

Реклама:

Президент объяснил, что аналогичные переговоры велись с Италией, Нидерландами и Германией. Радев говорит, что есть возможность приобрести европейские истребители в лизинг.

"Италия готова обсудить этот вопрос, и президент Франции Макрон открыт. Премьер-министр Кирилл Петков встретится с канцлером Германии Шольцем. Мы договорились об этом поговорить. Мы должны найти решение", — сказал Радев.

Болгария рассчитывает на истребители МиГ-29, но ресурс некоторых из них истекает в конце года. Капитальный ремонт в России сейчас невозможен, поэтому будут вестись переговоры с Польшей.

ВИДЕО ДНЯ

"Многие страны Восточной Европы возлагаются на российские средства защиты воздушного пространства. Очевидно, Россия отсеивается как вариант обслуживания самолетов, ресурсы которых заканчиваются. На встрече с президентом Польши на следующей неделе мы обсудим возможности польской промышленности и ВВС, но это будет временное решение, и нам нужно устойчивое решение", - сказал Радев.

Напомним, Греция подписала соглашения о покупке трех фрегатов ВМС Belharra и шести дополнительных истребителей Rafale во Франции.