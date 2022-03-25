Українські захисники у Маріуполі ліквідували полковника Чорноморського флоту
П'ятниця, 25 березня 2022, 16:06
Українські захисники ліквідували ще трьох окупантів, серед них полковник 810-ї окремої Гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту.
Джерело: так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв
Дослівно: "Олексій Миколайович Шаров загинув від кулі снайпера під час проведення спецоперації у Маріуполі".
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Деталі: Крім того, окупанти повідомили про смерть начальника радіостанції роти зв'язку сержанта Миколу Єфімова та розвідника-снайпера старшого сержанта Романа Тазіна.
Повідомляється, що Єфімов "служив" в Севастополі з 2016 року, а зрадник-Тазін з 2013 року.
Дати ліквідації Шарова та інших не повідомляють, водночас 25 березня з окупантами "прощаються".
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Передісторія:
- Українські захисники за місяць війни з Росією ліквідували щонайменше 7 російських генералів. Також знищено багато представників керівного складу російської армії: полковників, командирів рот і тд.
- Офіційно окупанти про свої втрати повідомляли двічі. Станом на 2 березня про смерть в Україні майже 500 солдатів, а 25 березня про смерть майже 1400 росіян і поранення майже 4000.
- Водночас, українські захисники станом на ранок 25 березня повідомляють про загибель в Україні приблизно 16,1 тисяч російських загарбників. Росіяни привезли із собою крематорії і не забирають тіл своїх солдатів. Дехто в РФ припускає, що таким чином в Росії уникають виплат за смерть своїх громадян на полі бою і намагаються знизити рівень паніки.
- Західні аналітики та в НАТО стверджують, що в Україні полягли від 7 до 16 тисяч росіян, а поранені від 30 до 40 тисяч.