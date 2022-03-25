Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники у Маріуполі ліквідували полковника Чорноморського флоту

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 березня 2022, 17:06

Українські захисники ліквідували ще трьох окупантів, серед них полковник 810-ї окремої Гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту.

Джерело: так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв

Дослівно: "Олексій Миколайович Шаров загинув від кулі снайпера під час проведення спецоперації у Маріуполі".

 
Олексій Шаров

Деталі: Крім того, окупанти повідомили про смерть начальника радіостанції роти зв'язку сержанта Миколу Єфімова та розвідника-снайпера старшого сержанта Романа Тазіна.

Повідомляється, що Єфімов "служив" в Севастополі з 2016 року, а зрадник-Тазін з 2013 року. 

Дати ліквідації Шарова та інших не повідомляють, водночас 25 березня з окупантами "прощаються". 

 
Микола Єфімов
 
Роман Тазін

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Українські захисники за місяць війни з Росією ліквідували щонайменше 7 російських генералів. Також знищено багато представників керівного складу російської армії: полковників, командирів рот і тд.
  • Офіційно окупанти про свої втрати повідомляли двічі. Станом на 2 березня про смерть в Україні майже 500 солдатів, а 25 березня про смерть майже 1400 росіян і поранення майже 4000. 
  • Водночас, українські захисники станом на ранок 25 березня повідомляють про загибель в Україні приблизно 16,1 тисяч російських загарбників. Росіяни привезли із собою крематорії і не забирають тіл своїх солдатів. Дехто в РФ припускає, що таким чином в Росії уникають виплат за смерть своїх громадян на полі бою і намагаються знизити рівень паніки. 
  • Західні аналітики та в НАТО стверджують, що в Україні полягли від 7 до 16 тисяч росіян, а поранені від 30 до 40 тисяч. 

Теми: війнаРосіяУкраїнаМаріуполь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни бомбардують українські міста, ціль — сховища пального

У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю

“Мене не хвилює, що він думає”: Байден не відмовився від своїх слів про Путіна

ЄС має мотивувати українців покинути Польщу – єврокомісар

У Ердогана вважають забаганки РФ щодо ОРДЛО й Криму нездійсненними

Повітряні сили "приземлили" 17 цілей противника, з них - 8 літаків

Усі новини...
війна
У РФ наполягають на неприйнятних для України вимогах
70 окупантів Мелітополя влаштували бунт – Запорізька ОВА
"Зараз неможливо не бути воїном": Вакарчук розповів Rolling Stone про відважність українців
Останні новини
09:02
Американський виробник алюмінієвих банок вирішив піти з Росії
08:58
Укроборонпром опанував ремонт "трофейної" військової техніки росіян
08:51
"Немає оплати, немає газу": Росія пригрозила перекрити Європі газ
08:46
144 дитини загинули в Україні від ракет і бомб Росії – це дані без Маріуполя
08:23
У Кремлі заявили, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО
08:22
Дніпропетровська область: росіяни вдарили ракетами по об'єкту під Нікополем
08:12
Польща прийматиме українських біженців стільки, скільки потрібно – віцепрем’єр
07:59
7 країн ЄС порадили своїм громадянам не їхати воювати в Україні
07:55
фотоУкраїнська делегація прибула на переговори у Стамбул: став відомий час початку
07:47
На Рівненщині досі гасять пожежу на нафтобазі, в яку влучили росіяни
Усі новини...