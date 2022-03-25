Українські захисники у Маріуполі ліквідували полковника Чорноморського флоту

Українські захисники ліквідували ще трьох окупантів, серед них полковник 810-ї окремої Гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту.

Джерело: так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв

Дослівно: "Олексій Миколайович Шаров загинув від кулі снайпера під час проведення спецоперації у Маріуполі".

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Олексій Шаров

Деталі: Крім того, окупанти повідомили про смерть начальника радіостанції роти зв'язку сержанта Миколу Єфімова та розвідника-снайпера старшого сержанта Романа Тазіна.

Повідомляється, що Єфімов "служив" в Севастополі з 2016 року, а зрадник-Тазін з 2013 року.

Дати ліквідації Шарова та інших не повідомляють, водночас 25 березня з окупантами "прощаються".

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Микола Єфімов

Роман Тазін

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