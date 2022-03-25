Украинские защитники в Мариуполе ликвидировали полковника Черноморского флота

Украинские защитники ликвидировали еще троих оккупантов, среди них полковник 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Источник: так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев

Дословно: "Алексей Николаевич Шаров погиб от пули снайпера во время проведения спецоперации в Мариуполе".

Алексей Шаров

Детали: Кроме того, оккупанты сообщили о смерти начальника радиостанции роты связи сержанта Николая Ефимова и разведчика-снайпера старшего сержанта Романа Тазина.

Сообщается, что Ефимов "служил" в Севастополе с 2016 года, а предатель-Тазин с 2013 года.

Даты ликвидации Шарова и других не сообщают, но 25 марта с оккупантами "прощаются".

Микола Єфімов

Роман Тазін

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