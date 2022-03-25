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Украинские защитники в Мариуполе ликвидировали полковника Черноморского флота

Алена МазуренкоПятница, 25 марта 2022, 16:06
Украинские защитники в Мариуполе ликвидировали полковника Черноморского флота

Украинские защитники ликвидировали еще троих оккупантов, среди них полковник 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Источник: так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев

Дословно: "Алексей Николаевич Шаров погиб от пули снайпера во время проведения спецоперации в Мариуполе".

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Алексей Шаров

Детали: Кроме того, оккупанты сообщили о смерти начальника радиостанции роты связи сержанта Николая Ефимова и разведчика-снайпера старшего сержанта Романа Тазина.

Сообщается, что Ефимов "служил" в Севастополе с 2016 года, а предатель-Тазин с 2013 года.

Даты ликвидации Шарова и других не сообщают, но 25 марта с оккупантами "прощаются".

ВИДЕО ДНЯ
 
Микола Єфімов
 
Роман Тазін

Предыстория:

  • Украинские защитники за месяц войны с Россией ликвидировали не менее 7 российских генералов. Также уничтожены многие представители руководящего состава российской армии: полковников, командиров рот и тд.
  • Официально оккупанты о своих потерях сообщали дважды. По состоянию на 2 марта о смерти в Украине около 500 солдат, а 25 марта о смерти почти 1400 россиян и ранении почти 4000.
  • В то же время, украинские защитники по состоянию на утро 25 марта сообщают о гибели в Украине около 16,1 тысяч российских захватчиков. Россияне привезли с собой крематории и не забирают с поля боя тела своих солдат. Некоторые в РФ предполагают, что таким образом в России избегают выплат за смерть своих граждан на поле боя и пытаются снизить уровень паники.
  • Западные аналитики и НАТО утверждают, что в Украине пали от 7 до 16 тысяч россиян, а ранены от 30 до 40 тысяч.

Темы: войнаРосcияУкраинаМариуполь
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