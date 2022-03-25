Украинские защитники в Мариуполе ликвидировали полковника Черноморского флота
Пятница, 25 марта 2022, 17:06
Украинские защитники ликвидировали еще троих оккупантов, среди них полковник 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
Источник: так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев
Дословно: "Алексей Николаевич Шаров погиб от пули снайпера во время проведения спецоперации в Мариуполе".
Детали: Кроме того, оккупанты сообщили о смерти начальника радиостанции роты связи сержанта Николая Ефимова и разведчика-снайпера старшего сержанта Романа Тазина.
Сообщается, что Ефимов "служил" в Севастополе с 2016 года, а предатель-Тазин с 2013 года.
Даты ликвидации Шарова и других не сообщают, но 25 марта с оккупантами "прощаются".
Предыстория:
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- Украинские защитники за месяц войны с Россией ликвидировали не менее 7 российских генералов. Также уничтожены многие представители руководящего состава российской армии: полковников, командиров рот и тд.
- Официально оккупанты о своих потерях сообщали дважды. По состоянию на 2 марта о смерти в Украине около 500 солдат, а 25 марта о смерти почти 1400 россиян и ранении почти 4000.
- В то же время, украинские защитники по состоянию на утро 25 марта сообщают о гибели в Украине около 16,1 тысяч российских захватчиков. Россияне привезли с собой крематории и не забирают с поля боя тела своих солдат. Некоторые в РФ предполагают, что таким образом в России избегают выплат за смерть своих граждан на поле боя и пытаются снизить уровень паники.
- Западные аналитики и НАТО утверждают, что в Украине пали от 7 до 16 тысяч россиян, а ранены от 30 до 40 тысяч.