70 окупантів Мелітополя влаштували бунт – Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що 24 березня 70 російських військових, які перебувають у Мелітополі, влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва.

Джерело: Запорізька ОВА з посиланням на речника ЗОВА, полковника ЗСУ Івана Ареф’єва у Telegram

Пряма мова Ареф’єва: "Є дві прекрасні новини від вищого штабу Сил оборони України.

24 березня надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ РФ, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя. Радимо окупантам: здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими".

Деталі: Друга гарна новина, за словами Ареф’єва, це те, що під час звільнення населеного пункту Малинівка захисники Запорізької області поповнили свій парк військовою‌ техніки російським танком Т-72Б3.

Водночас речник ЗОВА повідомив, що окупанти не припиняють обстріли об'єктів цивільної інфраструктури Запорізького краю. Зокрема, нанесли артилерійські удари по м. Гуляйполе. Дані щодо жертв серед цивільного населення уточнюються.



У населеному пункті Пологи противник влаштовує провокації, спрямовані на дискредитацію ЗСУ. Зокрема, окупанти об’їжджають квартали міста і попереджають про "обстріли", які нібито будуть з боку захисників України.