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70 оккупантов Мелитополя устроили бунт – Запорожская ОВА

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 17:10

Запорожская областная военная администрация сообщила, что 24 марта 70 находящихся в Мелитополе российских военных устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.

Источник: Запорожская ОВА со ссылкой на пресс-секретаря ЗОВА, полковника ВСУ Ивана Арефьева в Telegram

Прямая речь Арефьева: "Есть две прекрасные новости от высшего штаба Сил обороны Украины.

24 марта поступила информация о том, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: задайтесь в плен, получите шанс остаться в живых".

Детали: Вторая хорошая новость, по словам Арефьева, это то, что при освобождении населенного пункта Малиновка защитники Запорожской области пополнили свой парк военной техники российским танком Т-72Б3.

В то же время спикер ЗОВА сообщил, что оккупанты не прекращают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Запорожского края. В частности, нанесли артиллерийские удары по городу Гуляйполе. Данные о жертвах среди гражданского населения уточняются.

В населенном пункте Пологи противник устраивает провокации, направленные на дискредитацию ВСУ. В частности, оккупанты объезжают кварталы города и предупреждают об "обстрелах", которые якобы будут со стороны защитников Украины.

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Темы: Запорожская областьМелитопольвойна
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