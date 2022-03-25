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Київщина: ЗСУ контролюють ситуацію, існує невелика напруга в районі Ірпеня

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 17:35
фото з Телеграм-каналу КОВА

Українські збройні сили контролюють Київщину і працюють над унеможливленням ведення артилерійського вогню супротивником.

Джерело: заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 25 березня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ситуація в Києві та навколо Києва стабільна, контрольована повністю нашими збройними силами. Є невелика напруга в районі Ірпеня: ситуація напружена, але повністю нами контрольована.

На сьогодні на броварському та бориспільському напрямках противник зупинив свої наміри здійснення переміщень, до активних дій не готовий. Це засвідчують і радіоперехоплення, і наші дані розвідки. На напрямку Ірпеня противник намагається відновити наступ і повністю захопити Ірпінь. Ці спроби успіху не мають".

Деталі: За словами бригадного генерала, ЗСУ контролюють величезну кількість області, а Макарів поки в сірій зоні.

Пряма мова: "Вживається заходів щодо унеможливлення ведення вогню з артилерії по місту та його околицях. На сьогодні завдання майже повністю виконане, за винятком Ірпеня і Лютіжа, де противник наносить вогневі ураження по цих містах. Макарів на сьогодні перебуває у сірій зоні. Він не контрольований ніким. У противника не вистачає запасів, атакує наскоками".

Теми: Київська область
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